Diego, Daniele, Gracyanne e Giovanna estão no paredão - Fabio Rocha / TVGlobo

Publicado 04/02/2025 19:43 | Atualizado 04/02/2025 19:44

Rio - Nesta terça-feira (4) o "Big Brother Brasil 25" promete mais uma grande eliminação, com o terceiro paredão da temporada. As duplas de irmãos Gracyanne Barbosa e Giovanna Jacobina, e Diego Hypolito e Daniele Hypolito, estão na berlinda, mas a eliminação será individual.



O resultado do paredão será revelado logo após a exibição da novela "Mania de Você", e Tadeu Schmidt, apresentador do programa, conduzirá a dinâmica da eliminação ao vivo. Apenas um integrante da duplas será eliminado, e o outro será enviado para um quarto secreto, onde ficará com informações privilegiadas sobre o jogo. A casa, no entanto, acreditará que ambas as pessoas da dupla foram eliminadas.



Até o momento, a enquete parcial realizada pelo DIA aponta que a sister Giovanna Jacobina é a favorita para deixar o programa, com 51,04% dos votos. Sua irmã, Gracyanne Barbosa, segue em segundo lugar, com 27,39% dos votos. Já Diego Hypolito ocupa a terceira posição, com 14,73%, e Daniele Hypolito, por sua vez, tem apenas 6,84% dos votos, sendo a menos provável de ser eliminada.