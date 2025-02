Lucas Lima e Giovanna Jacobina - Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2025 18:22

fotogaleria O ex-marido da cantora alfinetou a veterinária em uma postagem de Junior Lima. "Giovanna vai AMAR!", escreveu Lucas. Vale lembrar que a sister pode não assistir ao show porque ela e a irmã enfrentam Daniele e Diego Hypolito no paredão

Durante conversa com Daniele Hypolito no dia 24 de janeiro, Giovanna criticou a possibilidade de Sandy se apresentar no programa. "Deus me livre, gente. Ia ser muito chato. As músicas que ela canta hoje em dia nem seriam um show", desdenhou.