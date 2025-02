Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo

Publicado 04/02/2025 09:45

Rio - Tadeu Schmidt participou do "Big Show", apresentado por Ana Clara e Ed Gama, no Multishow, logo depois do "Sincerão", do "BBB 25", na madrugada desta terça-feira (4), e deu um spoiler sobre o quarto secreto, que será inaugurado pela dupla do participante que for eliminado, nesta noite.

"Eu tenho um spoiler para dar: 'Quem sair vai para o quarto secreto'. Faz a despedida da sua dupla, em um lugar especial, e vai para o quarto secreto. Entra lá, acompanha as coisas, vê vídeos, vê coisas que falaram sobre essa pessoa", disparou o apresentador.

"No passado?", reagiu Ana Clara. "De algum momento ali. Assim, separado. E, quando voltar, vai voltar numa dinâmica, que tenho certeza que todo mundo vai adorar", disse Tadeu, antes de deixar a atração.