Sincerão: Diogo Almeida é detonado e Giovanna manda Vilma calar a boca Reprodução de vídeo / X

Publicado 04/02/2025 08:00

Rio - Na noite desta segunda-feira (3), os participantes do 'BBB 25', da TV Globo, participaram do primeiro 'Sincerão' individual da edição . A dinâmica foi marcada por atritos em que Diogo Almeida foi detonado, além de Vilma mandou Giovanna Jacobina 'calar a boca'.

Durante o 'Sincerão', cada brother teve que escolher duas pessoas: uma com quem formaria uma "nova" dupla, e outra - que recebeu torta na cara - que não formaria par de jeito nenhum. Cada participante teve um minuto para justificar a escolha e o brother "rejeitado" teve o mesmo tempo para se defender.



Gracyanne Barbosa gostaria de 'formar dupla' com Camilla e 'não faria dupla de jeito nenhum' com Diogo Almeida. "Ele veio com uma narrativa linda pra fazer um VT de defender Camilla e Thamiris, o tempo todo porque são mulheres pretas, mas todas as vezes que teve oportunidade de colocar no Paredão, colocou em primeiro lugar. Ontem, na dinâmica, tive certeza que ele não condiz com o que fala, quando nem pensou em proteger uma pessoa com quem estava criando uma aproximação aqui dentro", justificou a musa fitness.



O ator, então, se defendeu. "Sim, eu as [Camilla e Thamiris] protegi aqui. Tive oportunidade de colocá-las no Paredão e não coloquei", disse Diogo.



Giovanna Jacobina escolheu Thamiris como sua nova dupla e disse que não formaria par com Vilma. "Ontem, no Confessionário, as verdades foram ditas. A gente teve opção de cada dupla proteger outra. Eles tiveram a opção de proteger pessoas que eram mais próximas deles e optaram por não proteger. E depois disso, saíram distribuindo mentiras para ficar bem com a casa inteira, isso pra mim é mentira. [...] Me perguntou se eu estava chamando de mentirosa e eu realmente estava", falou a irmã de Gracyanne.



"Hoje me surpreendeu a Giovanna me chamar de mentirosa porque em nenhum momento eu fiz gracinha e não ando mentindo pra ninguém. Eu não ando me envolvendo, contando história pra me aparecer. Então ontem na dinâmica, eu solicitei o nome da Camilla e da Thamiris porque tinha que indicar grupos. [...] Mas eu falei que não votei na Camilla naquele primeiro [Confessionário], não foi na dinâmica que nós quatro decidimos. E hoje me surpreendeu. Eu fui ao banheiro e ela me chamou de mentirosa três vezes", disse a mãe do Diogo. Ao ser interrompida por Giovanna, ela disparou: "Cala a boca".



Diego Hypolito escolheu Delma para formar uma nova dupla e não faria de jeito nenhum com Gabriel. "Teve uma situação específica, fora os embates de jogo que são normais, que me magoou bastante, que foi duvidar das minhas ansiedades. Isso mexe com o Brasil todo", explicou o ex-ginasta.



Gabriel, então, retrucou: "Lembra da posição que você falou que tem algumas mentirinhas? Você fala. Eu não conheço você lá fora. Para mim, você é só o medalhista olímpico lá fora. Aqui dentro, foi o que você passou. Não confio, é isso. Sempre tenho um pezinho atrás".



Daniele Hypolito também gostaria de se juntar com Delma e não faria dupla com Maike. "Eu fiquei chateada com a questão de terem duvidado da ansiedade do meu irmão. Como irmã, eu fiquei chateada, porque passou um pouco do jogo", disse a ex-atleta.



Ele se defendeu dos argumentos. "Nós conversamos com Dani e Diego hoje sobre esse episódio. Foi um episódio infeliz, mas foi corrigido no mesmo momento. A gente nunca falou deles extrajogo ou nesse sentido".



Maike escolheu João Gabriel para ser sua possível dupla, enquanto rejeitou Daniele Hypolito. Ao ser questionado sobre a decisão, ele falou: "O Diego é melhor de prova. Ele é melhor que ela nas provas. Não que carregue ela nas costas, mas ele, por ser mais atlético, faz melhor as provas. As provas são coisas que priorizo aqui dentro".



Gabriel também optou por formar dupla com João Gabriel e não formaria par com Diego. "Imagina que eu conheço uma pessoa e a primeira coisa que a pessoa fala é 'eu sou mentiroso'? E os demais chumbos trocados que ele não pensou em ninguém", justificou o modelo. O ex-ginasta retrucou: "Eu tive uma barreira para conversar com você. Todo mundo sabe que falei da boca pra fora".