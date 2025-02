Aline afirma para Diogo Almeida: Eu confiei em você e quebrei a cara - TV Globo

Publicado 03/02/2025 18:43

Rio - Aline e Diogo Almeida trocaram farpas sobre as escolhas feitas por ele no jogo. O atrito aconteceu após o Paredão, em que as duplas mais votadas, incluindo Diogo e sua mãe, escolheram Aline e Vinícius para a berlinda. Durante a conversa, Aline questionou Diogo sobre suas escolhas, apontando que ele havia priorizado Vitória Strada e Mateus.

Diogo tentou justificar sua decisão, dizendo que ambos "estão no jogo e estão se conhecendo". No entanto, Aline não se mostrou convencida e rebater a fala do ator:"'A gente tá se conhecendo agora'. Você mudou. O Monstro veio primeiro e eu não te coloquei, automaticamente você percebe que virou uma prioridade na frente de pessoas que já estavam próximas de mim. No outro dia você me colocou no Paredão. Você não me defendeu, eu tenho direito a ter a minha visão. Não sou obrigada a dizer o que você quer ouvir."



Diogo defende suas escolhas

Diogo, por sua vez, tentou defender sua postura, alegando que não havia tomado a decisão sozinho. Ele afirmou que procurou meios de se estabilizar no jogo e não se justificaria, mas sim trocaria ideias com Aline. O ator ainda revelou que os gêmeos João Gabriel e João Pedro eram suas prioridades no jogo, pois confiava neles de forma mais sólida do que em Aline. Ele expressou:



"Está colocando palavras na minha boca. Você está querendo colocar como se eu tivesse decidido sozinho. A gente tinha tempo pra resolver. Eu sei o que aconteceu lá dentro, sei como eu me senti, não foi fácil".



Por fim, Aline não escondeu seu descontentamento com o parceiro. Ela deixou claro o quanto se sentiu traída ao declarar: "Eu confiei em você e quebrei a cara". Diogo, ainda justificando sua escolha, afirmou que não desejava votar em Aline e Vinícius, mas, durante a dinâmica do Contragolpe, chegou a um consenso com Gracyanne Barbosa e Giovanna de não colocar mais uma vez Vitória Strada e Mateus no Paredão.