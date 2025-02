Gracyanne Barbosa critica Diogo Almeida - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/02/2025 09:50 | Atualizado 03/02/2025 09:50

Rio - Gracyanne Barbosa detonou Diogo Almeida em conversa com Giovanna, Camilla, Vitória Strada e Mateus no quarto Nordeste, na madrugada desta segunda-feira (3), após o ator ter concordado em indicar Aline, seu affair na casa, e Vinicius no 'Contragolpe'.

"Não faz sentido. Se fosse comigo, eu ia ser expulsa, eu ia meter a porrada na cara desse hetero escroto...Eu ia quebrar a casa inteira", comentou a musa fitness.

"Desde o começo falei: 'pô, eu admiro o cara'. É um escroto, para mim, está jogando. Ficou com ela para não ser votado. É um filho da pu**. Não sei se ela teve intenção ou não, parece que ela está apaixonadinha. Tomou no c*. A menina gata, gente boa, ficando com um cara escroto. O cara não defender ela e defender os 'Joãos'? Pelo amor de Deus...Veio aqui com personagenzinho", criticou a ex-mulher de Belo.