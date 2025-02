Aline comenta sobre atitude de Diogo - Reprodução Globoplay

Publicado 03/02/2025 12:28

Rio - Aline comentou sobre Diogo ter concordado em indicá-la no 'contragolpe' para estar no paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. Em uma conversa com sua dupla, Vinícius, na área externa da casa, a policial militar afirmou que não tem uma relação recíproca com o affair, e relembrou quando ela e o promotor de eventos privou o ator e Vilma de estar no 'monstro' após ter vencido a prova do anjo.

"Quando a gente privou eles de irem para o monstro, eles não consideraram", disse ela. O promotor de eventos concordou: 'A partir do momento que eles tiraram outro para colocar a gente, a escolha foi tomada", afirmou.

"A gente já viu que não é recíproco. Eu não sou menina. Para além do interesse que havia de ambos, também teve a questão do jogo. Eu também vi coisas positivas sobre ele. Porque eu achava que era interessante, e foi de coração. Chega um momento como esse, a gente vê que não é recíproco, até porque as coisas que ele falou que não se sustentaram. A partir do momento que ele deseja que eu e você vá para o paredão, é fato, eles tem que assumir a responsabilidade. A gente não vai pensar neles dois como duas pessoas que a gente pode contar", declarou a sister.