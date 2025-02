Diego, Daniele, Gracyanne e Giovanna estão no paredão - Fabio Rocha / TVGlobo

Diego, Daniele, Gracyanne e Giovanna estão no paredãoFabio Rocha / TVGlobo

Publicado 03/02/2025 07:31 | Atualizado 03/02/2025 07:57

Rio - Mais um paredão do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, foi formado na noite deste domingo (2). Diego, Daniele Hypolito, Giovanna, Gracyanne Barbosa disputam a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio milionário do reality show. Desta vez, o participante mais votado deixa a casa mais vigiada do país nesta terça-feira (4). Já a dupla dele irá inaugurar o quarto secreto.

fotogaleria

A formação do paredão aconteceu da seguinte maneira: anjos da semana, Aline e Vinicius imunizaram Guilherme e Delma. Os líderes Maike e Gabriel decidiram colocar Diego e Daniele na berlinda. Gracyanne Barbosa e Giovanna e Diogo Almeida e Vilma foram os mais votados pela casa, com quatro votos cada.

Em consenso, as duas duplas indicadas pela casa precisaram indicar mais um par ao paredão. Eles optaram por Aline e Vinicius. Gracyanne e Giovanna, Diogo Almeida e Vilma e Aline e Vinícius disputaram a prova Bate-Volta. A musa fitness e a irmã perderam a dinâmica e continuaram no paredão.

Primeira dupla a vencer a prova, Diogo e Vilma concorreram a um carro. O ator levou a melhor.