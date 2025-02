Ator topou contragolpe na policial - Reprodução de Vídeo

Publicado 03/02/2025 16:05

Rio - O 'contragolpe' em consenso dado em Aline e Vinícius pelas duplas mais votadas da casa no último paredão do "BBB 25" foi motivo de uma conversa tensa entre Diogo Almeida e a baiana na tarde desta segunda-feira (03).

fotogaleria Vivendo um affair com a policial, o ator justificou que não achou justo indicar Vitória e Mateus para mais uma berlinda e nem João Pedro e João Gabriel por serem aliados. "Quando você escolhe alguém pra colocar no Paredão, você não pode simplesmente torcer pra pessoa voltar. Quando você coloca ela lá, o que você entende é que prefere que a pessoa saia. [...] Quando você me coloca e Vinícius, prefere que eu e ele saiamos do que Vitória e Mateus. Qualquer justificativa que você dê, não vão privar a gente de sair da casa após ir para o Paredão. Você não me deu essa prioridade", apontou Aline.

A baiana destacou a falta de reciprocidade de Diogo. Anjo da semana ao lado de Vinícius, Aline não concordou em colocar o ator e Vilma no castigo do monstro. "A gente começou a criar um certo vínculo e eu achei interessante priorizar isso. E eu passei na frente de duas pessoas que chegaram antes de você e você não me deu essa prioridade."

O artista reclamou de não ter sido imunizado, a dupla de anjos protegeu Joselma e Guilherme. "Vocês tinham o poder de livrar a gente e vocês também não me livraram. Você também não me livrou", disse Diogo. "Guilherme e Dona Delma são nossa prioridade e a gente nunca escondeu isso, não significa que você nunca tenha sido priorizado nessa sequência. É muito claro que você cresceu na ordem de prioridade quando eu não coloquei você no Monstro. E eu me enganei. Porque você não fez questão nenhuma de defender eu e Vinícius", rebateu Aline.

Críticas

Gracyanne Barbosa e Giovanna e Diogo Almeida e Vilma foram os mais votadas pela casa e tiveram que puxar em consenso mais uma dupla. Após um impasse, as irmãs livraram Camilla e Thamiris. Já o ator e a mãe protegeram João Gabriel e João Pedro. Na escolha entre Vitória e Mateus e Aline e Vinícius, os quatro optaram pela policial e o promotor de eventos.