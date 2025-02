Giovanna fala sobre relação com os filhos de Belo - Reprodução de Vídeo

Giovanna fala sobre relação com os filhos de Belo Reprodução de Vídeo

Publicado 02/02/2025 18:38

Rio - Giovanna conversou com Thamiris na tarde deste domingo no "BBB 25" sobre a relação com os filhos de Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa. A irmã da musa fitness passou a morar com o ex-casal quando tinha apenas 10 anos.

fotogaleria "Quatro filhos. Um menino e três meninas. Só Isadora, que é a mais nova, [sobre quais filhos moravam com Belo], que é quem sou mais próxima. O Paulo trabalha com ele, bagulho de show", contou.

A veterinária explicou que construiu um vínculo com Belo por causa do tempo que dividiram a mesma casa. "Mas eu sempre fui a mais próxima porque eu cresci com ele, os outros só vinham passar as férias. Por isso minha relação com ele é mais próxima do que com os de sangue. Mas acho que é meu jeito de ser mais atenciosa. Por exemplo, quando eu era mais nova e ele ia jogar videogame, eu ficava sentada vendo".