Vinícius e Aline são os anjos da semana do ’BBB 25’Globo/ Fábio Rocha

Publicado 01/02/2025 14:29

Rio - Na tarde deste sábado (1º), Aline e Vinícius venceram a terceira Prova do Anjo do "BBB 25". As duplas tinham que procurar peças de três quebra-cabeças e montá-los corretamente. Os amigos terminaram a dinâmica no tempo de 01.27.180 minuto e irá imunizar uma dupla na formação do paredão deste domingo.

fotogaleria Antes da prova, os participantes foram sorteados e vetaram outras duplas da disputa. Diego e Daniele Hypolito tiraram João Gabriel e João Pedro, Diogo Almeida e Vilma escolheram Gracyanne Barbosa e Giovanna, Renata e Eva optaram por Vitória e Mateus, que devolveram o veto nas bailarinas.

Os baianos colocaram no Castigo do Monstro Vitória Strada e Mateus. A atriz vestirá uma fantasia de ficha de inscrição e o arquiteto será a fita de vídeo. "O Monstro dessa semana vai homenagear os primórdios do 'Big Brother Brasil'. Era uma época que as pessoas se inscreviam no programa mandando uma fita de vídeo e uma ficha de inscrição de papel", anunciou a dupla.