Aline conquistou 1 milhão de seguidores no Instagram - Reprodução/Instagram

Aline conquistou 1 milhão de seguidores no Instagram Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2025 21:47

Rio - Confinada no "BBB 25", Aline Patriarca alcançou 1 milhão de seguidores no Instagram nesta sexta-feira (31). A baiana de 32 anos é a primeira integrante do Pipoca, grupo de anônimos, a atingir essa marca. A sister conquistou a primeira liderança do reality show ao lado do amigo Vinícius e agora vive um affair com o ator Diogo Almeida.

fotogaleria "O PRIMEIRO MILHÃO DA ALINE CHEGOU. Muito obrigada, família! Esse marco é muito importante para nossa menina, que está lá no BBB fazendo acontecer. Sejam bem-vindos, e que venham mais milhões e milhões! Muito bom saber de todo esse carinho e apoio. Muito obrigada mesmo", escreveu o perfil oficial.

Nascida em Salvador, Aline é filha de professores de Educação Física e formada em Direito. No vídeo de apresentação, afirmou que acredita muito em sua intuição e que dificilmente deixa de captar as reais intenções de alguém. Apesar de suas desconfianças, admitiu que se apaixona em questão de segundos, mas que perde o encanto com a mesma rapidez.