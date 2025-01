Gracyanne Barbosa - Reprodução/Globoplay

Publicado 30/01/2025 22:49

Rio - Gracyanne Barbosa não poupou críticas a alguns participantes do programa, especialmente a Maike. Em uma conversa com sua irmã Giovanna, a sister refletiu sobre o comportamento do brother durante a dinâmica.



"Eu achei o Maike muito ‘maria vai com as outras’. Aqui depois ele nem sabia que ele tinha sugerido a Camilla com o Diogo. Seria uma sugestão muito maldosa. Acho que não teria problema porque a Camilla é muito coração e o Diogo muito paciente, mas só de sugerir, é muito ruim", revelou Gracyanne, frisando o comportamento de Maike como influenciado pelas opiniões dos outros.A sister continuou comentando o comportamento do brother, dizendo que ele parecia mudar de opinião conforme as situações. "Não foi ele que sugeriu, mas aqui falou: ‘Não fui eu? Achei que tinha sido’. Muito: ‘Ah, o que falarem eu vou concordar com tudo’. Porque estava sentado ali, a prioridade dele mudou", afirmou.Outro momento que gerou insatisfação em Gracyanne foi a decisão dos participantes de vetá-la do Show de Quarta. Para ela, a justificativa foi injusta, considerando seu status de Camarote. "Me colocar acho super justo, a pessoa ideal porque sou Camarote, já vi a maioria desses shows. Agora, por que não bebe?” comentou, deixando claro seu desconforto com a situação.Durante a conversa, Gracyanne também não deixou de citar Joselma, que a teria criticado de forma mais direta. "Fiquei muito chateada quando ela falou: ‘Ela olha o Diego assim, de cima para baixo’. Ela já tinha falado da bebida e falou assim. Ela é engraçada, ela está zoando, mas sabe o que está dizendo", desabafou Gracyanne sobre o comentário que, segundo ela, tinha um fundo de verdade.