Diego Hypólito no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 30/01/2025 09:58 | Atualizado 30/01/2025 10:01

Rio- Diego Hypolito, 38 anos, desabafou com Vitória Strada, 28, sobre um problema sexual enfrentado antes de entrar no "BBB 25". A conversa íntima aconteceu na madrugada desta quinta-feira (30) após o "Show de Quarta", que contou com a presença de Rodriguinho.

"O meu pinto não subia. Juro para você, o meu pinto não subia de jeito nenhum, meu nervosismo estava tão grande", confessou ele, arrancando risadas de Vitória.



