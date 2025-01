Gracyanne reclama de falta de atitude de Maike com a irmã no BBB - Reprodução/Globo

Gracyanne reclama de falta de atitude de Maike com a irmã no BBBReprodução/Globo

Publicado 30/01/2025 14:28 | Atualizado 30/01/2025 14:44

Rio - Após o beijão de Aline e Diogo no "BBB 25", os participantes opinaram sobre a formação de um novo casal na casa. Vitória Strada e a policial comentam que, no after do Show de Quarta, "rolou um climão" entre Maike e Giovanna, mas nada aconteceu de fato.