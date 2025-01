Diogo Almeida e Aline se beijam - Reprodução de vídeo

Publicado 30/01/2025 07:45

Rio - Depois de trocarem carícias e flertes, Aline e Diogo Almeida se beijaram no "after" do "Show de Quarta", do "BBB 25", da TV Globo, na madrugada desta quinta-feira (30). O momento aconteceu ao som de "Cobaia", de Lauana Prado, e empolgou os outros brothers da casa mais vigiada do Brasil.

"Beijo bom, hein, guria", disse o ator a Aline. "Você achou?", quis saber a sister. "Eu achei", concordou ele. Em seguida, os dois se beijaram mais uma vez. O artista, então, provocou a policial. "Eu te mordo. Eu gosto de morder", declarou. "Não morde não que eu fico louca.", respondeu a baiana.

Os internautas repercutiram o beijo dos dois nas redes sociais. "Que beijo gostoso de Aline e Diogo", comentou um usuário do X, antigo Twitter. "Diogo e Aline tem química", opinou outro. "Casalzão", disparou uma terceira pessoa.