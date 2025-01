Eva atende o Big Fone nesta quarta-feira (29) - Reprodução/Globo

Publicado 29/01/2025 11:57 | Atualizado 29/01/2025 13:02

Rio - O Big Fone tocou na manhã desta quarta-feira (29) no "BBB 25", mas, dessa vez, com uma boa notícia. Eva atendeu e vai levar Renata para um almoço especial e ainda teve que escolher mais duas duplas para a refeição: Dona Delma e Guilherme e Maike e Gabriel.

O almoço, no entanto, não será só em clima de festa. As três duplas terão que tomar decisões que irão afetar o jogo. E para colocar fogo no parquinho: tudo será transmitido no telão, com áudio e vídeo, para todos os participantes da casa, sem que as duplas que participam do almoço saibam.

Tadeu Schmidt revelou em seu Instagram quais são as decisões que os brothers terão que tomar.

"As três duplas vão ter que escolher: duas pessoas para trocar de quarto, vão escolher uma pessoa para ficar fora do 'Show de Quarta'. Vai ficar todo mundo se divertindo hoje e ela trancanda em casa. E vão ter que escolher duas pessoas para ficarem amarradas, por tempo indeterminado", contou o apresentador.