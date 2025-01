Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan - Reprodução/Instagram

Publicado 28/01/2025 20:04

Rio - Depois de participar da última temporada do "Big Brother Brasil", Rodriguinho está de volta ao programa para se apresentar no Show de Quarta. O artista leva o irmão Mr. Dan e o filho Gaab, para uma apresentação que vai reunir parte do repertório dos três.

fotogaleria "É muito louco voltar na casa como uma atração, uma vez que eu sempre quis tocar lá, sempre quis saber como era me apresentar lá. De repente, eu me vi dentro da casa assistindo aos shows dos meus amigos. Vai ser uma sensação muito legal voltar ali naquele jardim, saber que eu estava lá no ano passado e olhar para as pessoas entendendo pelo menos um pouquinho do que está passando pela cabeça delas naquela hora. Vai ser fantástico, estou muito ansioso", conta Rodriguinho.

O cantor destaca que a relação com o irmão e o filho é fantástica também fora dos palcos. "O Gaab é meu filho mais velho, meu primogênito e um irmão mais novo também, porque a gente brinca, a gente compõe, faz músicas juntos, joga futevôlei, ele traz minhas netas para eu ver. E com o Dan é a mesma coisa. Ele é meu único irmão e foi um pouco da minha escola para cuidar dos meus filhos, porque quando a gente era mais novo eu cuidava dele. Além dos shows, a gente tem encontros familiares toda semana para pôr o papo em dia..."

Rodriguinho foi o décimo eliminado do "BBB 24" com 78,23% dos votos para sair. O cantor enfrentou Fernanda Bande e Lucas Henrique no paredão.