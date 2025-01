Aline e Diogo Almeida trocam carícias no ’BBB 25’ - Reprodução / Globo

Publicado 28/01/2025 12:39

Rio - Na madrugada desta terça-feira (28), Aline e Diogo Almeida protagonizaram momentos de carinho na área externa da casa do "Big Brother Brasil 25". Os dois, que vêm se aproximando cada vez mais no confinamento, conversaram e trocaram gestos de afeto, alvoroçando o público sobre um possível romance no reality.



Abraçados, os dois conversaram sobre o "Sincerão", dinâmica realizada na noite anterior. Durante o papo, Aline brincou que Diogo fica "mais bonito de perto". Eles chegaram a entrelaçar as pernas e Diogo deu um beijo na bochecha de Aline.



"Eu sei que você está pensando em um bocado de coisa", disse Aline. "Eu estou. A gente respeita o tempo, vai falando o que dá", respondeu Diogo.



A baiana perguntou ao ator sobre a realidade dos beijos de novela. "Esse negócio de beijo de novela existe mesmo?", perguntou ela, curiosa. Diogo confirmou, e a policial militar não perdeu a oportunidade de brincar: "Depois você me ensina."



Vinícius, dupla de Aline no jogo, passou rapidamente pela área externa, e o trio trocou risadas. Diogo, em tom de brincadeira, comentou que Vinícius poderia perguntar se eles haviam ficado.



Aline, por sua vez, não escondeu a satisfação com a proximidade do ator. "Estamos trocando carinho. A vontade que eu estava era essa, de ficar pertinho".