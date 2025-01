Vitória e Mateus , Edilberto e Raissa e Daniele e Diego estão no paredão - Fábio Rocha / TV Globo

Publicado 27/01/2025 08:28

Rio - O segundo paredão do "BBB 25", da TV Globo, foi formado neste domingo (26), e as duplas Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa e Daniele e Diego Hypolito estão na berlinda. Um dos pares deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (28). O voto é para sair.