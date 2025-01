BBB 25: Vitória e Mateus , Edilberto e Raissa e Daniele e Diego estão no paredão - Fábio Rocha / TV Globo

BBB 25: Vitória e Mateus , Edilberto e Raissa e Daniele e Diego estão no paredãoFábio Rocha / TV Globo

Publicado 27/01/2025 07:54

Rio - Na noite deste domingo (26), o segundo paredão do "BBB 25", da TV Globo, foi formado. Vitória Strada e Mateus, Edilberto e Raissa e Daniele e Diego Hypolito estão na berlinda. Uma das duplas deixa a casa mais vigiada do Brasil nesta terça-feira (28).

fotogaleria

Após o Após o primeiro Big Fone ter sido cancelado , quando Maike e Gabriel atenderam mas descumpriram as regras, uma nova ligação tocou ao vivo, na noite de domingo (26). Camila atendeu e ela e a irmã, Thamiris, foram imunizadas. Elas, então, indicaram Edilberto e Raissa ao paredão.

Os Anjos da Semana, Diego e Daniele, imunizaram Vinícius e Aline. Os Líderes, Diogo Almeida e Vilma, indicaram Vitória Strada e Mateus.



As duplas mais votadas pela casa foram Renata e Eva, além de Daniele e Diego. No desempate, a dupla de líderes escolheu os irmãos e ex-ginastas para o paredão. Como foram indicados, Edilberto e Raissa tiveram direito ao contra-golpe e escolheram Delma e Guilherme.



Em seguida, as duplas disputaram a Prova Bate e Volta. Delma e Guilherme venceram e escaparam da berlinda.