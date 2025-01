Diego e Daniele Hypolito vence a segunda prova do ’BBB 25’ - Globo

Publicado 25/01/2025 18:40 | Atualizado 25/01/2025 18:41

Rio - Na tarde deste sábado (25), os participantes do "Big Brother Brasil 25" participaram da Prova do Anjo. A dinâmica, que exigiu agilidade e memória, consagrou os irmãos Diego e Daniele Hypolito como vencedores. Eles completaram o desafio em 1:08.314 minuto. A dupla ainda ganhou o poder de imunizar uma dupla na formação do Paredão, que acontece neste domingo (26).



A competição foi dividida em duas etapas. Na primeira fase, um dos integrantes de cada dupla precisou decorar a sequência de teclas de um piano e pressioná-las com os pés na ordem correta. Cada erro cometido gerava penalidades de tempo que seriam somadas na etapa seguinte.



Na segunda fase, o outro participante da dupla teve que montar um sanduíche gigante, seguindo um gabarito. Para isso, ele buscava os ingredientes em uma caixa e montava o lanche o mais rápido possível. O tempo total foi a soma das penalidades e da execução dessa segunda etapa.



Os irmãos também tiveram a missão de escolher uma dupla para o temido Castigo do Monstro. Eles escolheram Gabriel e Maike, que vão se vestir de Bambam e Maria Eugênia até a noite de eliminação, na terça-feira.