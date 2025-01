Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira animam a festa desta sexta-feira no ’BBB 25’ - Reprodução / Instagram

Publicado 24/01/2025 18:41 | Atualizado 24/01/2025 18:42

Rio - A casa mais vigiada do Brasil será palco de uma grande celebração sertaneja nesta sexta-feira (24). Os participantes do “Big Brother Brasil 25” receberão um trio de peso: Tierry, Gustavo Mioto e Luan Pereira. Juntos, os artistas prometem trazer sucessos que estão no topo das paradas.



Os cantores farão uma entrada marcante na casa ao som das canções "Sinônimos" e "Estou Apaixonado". Em seguida, o show segue com um setlist repleto de hits que prometem agitar os confinados. Entre as músicas de destaque, estão "Cabeça Branca" e "Hackearam-me", de Tierry, "Roça em mim" e "Moletom", de Luan Pereira, além de "Solteiro não trai" e "Despedida de Casal", de Gustavo Mioto.