Daniele Hypolito é excluída de conversa no BBB 25 e cai no choro: Me sentindo uma idiotaReprodução de vídeo / X

Publicado 24/01/2025 10:57

Rio - Daniele Hypolito caiu no choro depois de tentar se aproximar do grupo das sisters do quarto Nordeste, do "BBB 25", da TV Globo. Na madrugada desta sexta-feira (24), a ex-ginasta queria se juntar a Gracyanne Barbosa, Giovanna Jacobina, Vitória Strada, Camilla e Thamiris, mas foi pedida para se retirar.

"A gente queria conversar um pouquinho, mas pode vir. Só 10 [minutos]", pediu Camilla. Após o ocorrido, Daniele se afastou do grupo e procurou o irmão, Diego Hypolito. "Eu me sinto uma idiota porque eu não consigo ser diferente e, muitas vezes, a gente toma na cabeça", desabafou a ex-atleta, com lágrimas nos olhos.

Daniele Hypolito se aproximou de Camilla, Thamiris, Gracyanne, Giovanna, Mateus e Vitória e eles pediram pra ela não vir porque estavam tendo uma conversa particular. #BBB25 pic.twitter.com/O0msHxxM4e — nico no #BBB25 (@niconatv) January 24, 2025 Percebendo a situação, Thamiris discordou da atitude. "Não acho legal, a gente excluiu a mina. [...] Ela pode ser opção de voto, mas não precisa desumanizar ela". As meninas, então foram tentar pedir desculpas para Daniele.

depois da conversa do grupinho, começou um debate sobre irem ficar próximos a Daniele e Diego após rejeitarem a presença dela enquanto conversavam sobre o jogo. #BBB25 pic.twitter.com/TruiCyu49Z — nico no #BBB25 (@niconatv) January 24, 2025

Durante a conversa, a ex-ginasta desabafou: "Eu estou me sentindo uma idiota". Tentando contornar a situação, Thamiris disse: "Não se sinta assim com a gente, se você sentir que foi excluída ou 'blá blá', não tem nada a ver com isso, entendeu? Era uma questão nossa. Como vocês agora estão conversando e, talvez, não seja para a gente ouvir [...] Você também não é idiota, não se resuma a isso porque você não é idiota".

Logo em seguida, Diego consolou a irmã, acompanhado de Gracyanne. "Eu não quero que você se exponha mais. Você tem a mim. Você é amada, você é f*d*, eu tenho orgulho de ser seu irmão, eu me inspirei a minha vida inteira em você, você não vai mudar um dedo em quem você é", falou.



A musa fitness também opinou. "Não interessa que é jogo, todo mundo aqui é ser humano. Se elas queriam falar sobre uma coisa que não era para você ouvir, falasse depois. Eu falei: 'Isso está muito errado'. Muito errado, de verdade. Mesmo sendo um jogo".