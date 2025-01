Diego Hypolito - Reprodução de Vídeo

Diego Hypolito Reprodução de Vídeo

Publicado 23/01/2025 19:07 | Atualizado 23/01/2025 21:03

Rio - Diego Hypolito discutiu a relação com a irmã na tarde desta quinta-feira no "BBB 25". A dupla conversava sobre os possíveis votos que podem receber no próximo paredão quando o ex-ginasta ficou incomodado e abandonou Daniele sozinha na sala.

fotogaleria "Vou sair daqui, porque você se irrita muito fácil. Sem paciência para suas irritações bestas", afirmou Diego. "Meu Deus do céu, como é que pode? Tudo se irrita comigo fácil", acrescentou.

Daniele foi atrás do irmão na área externa e ouviu sobre como as atitudes dela influenciam no jogo da dupla. "Estou calado porque é relevante a gente se esforçar na prova de hoje. Estou vendo isso como uma grande competição. Você já sabe que a gente tem três votos. Qualquer coisa que eu vá falar, você vai me irritar muito mais", explicou.

A ex-ginasta reclamou das interrupções durante suas falas. "Já tinha pedido para você deixar eu concluir", pediu Daniele. "Birra é diferente. Você não é mais uma menina de 13 anos de idade. Uma conversa é assim. Você está achando que tá num debate político? Eu sempre vou deixar falar, mas irei interromper. Não é interromper, é contextualizar em cima do que você tá falando", rebateu Diego.