Vitrória Strada conversa sobre maternidade com Diogo AlmeidaTV Globo

Publicado 22/01/2025 17:30

Rio - Durante uma conversa após o almoço, Vitória Strada analisava sua barriga diante do espelho quando foi questionada por Diogo Almeida: "Você vai querer engravidar?". Ela respondeu que ainda não tomou uma decisão. "Não sei! Não decidi ainda, sabia? Não sei! Tenho muito medo. É muita responsabilidade", disse a sister.



Diante da incerteza, Diogo sugeriu: "Congela". Vitória demonstrou interesse na ideia e comentou: "Eu quero fazer isso. Estou com 28 (anos). A partir do ano que vem vou começar a ver isso". Ela ainda acrescentou outro desejo: "Eu quero muito ter um cachorro".A atriz explicou que não sente pressão para tomar uma decisão imediata. "Eu também não me coloco pressão nisso, acho que tem que ir naturalmente", afirmou. Diogo Almeida compartilhou sua visão, revelando que, apesar de ter 40 anos, sente-se jovem e com muitos planos pela frente.Vitória Strada está em um relacionamento com o ator Daniel Rocha, assunto que também já foi mencionado por ela no programa. "Faz alguns meses. A gente começou a ficar em março, mas namorar mesmo um pouco depois", contou. O casal oficializou o relacionamento publicamente em dezembro.No dia da estreia do BBB 25, Daniel Rocha demonstrou apoio à namorada ao publicar uma mensagem carinhosa nas redes sociais: "Vai, amor. Última foto antes dela ir, antes dela ser confinada. Agora na casa mais vigiada do Brasil!", escreveu o ator.