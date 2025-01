BBB 25 anuncia ’Pegar ou Guardar’ e o prêmio que inicia em R$ 2,5 milhões - Reprodução de vídeo / X

BBB 25 anuncia ’Pegar ou Guardar’ e o prêmio que inicia em R$ 2,5 milhõesReprodução de vídeo / X

Publicado 22/01/2025 07:57

Rio - Na noite desta terça-feira (21), o apresentador Tadeu Schmidt anunciou o prêmio do "Big Brother Brasil", da TV Globo, que inicia em R$ 2,5 milhões e irá aumentar a cada eliminação com a dinâmica "Pegar ou Largar". Os emparedados escolheram uma dupla cada. No entanto, apenas a que foi definida pelos eliminados participará da dinâmica, nesta quarta-feira (22).

fotogaleria

. Antes de saírem da casa mais vigiada do Brasil, eles escolheram a dupla Gracyanne Barbosa e Giovannna para participar da dinâmica. Diogo Almeida e Vilma, que também estavam no 'Paredão', optaram por Eva e Renata. Já a outra dupla que escapou da berlinda, Edilberto e Raissa, decidiram colocar João Pedro e João Gabriel. Os primeiros eliminados do reality foram Arleane e Marcelo . Antes de saírem da casa mais vigiada do Brasil, eles escolheram a dupla Gracyanne Barbosa e Giovannna para participar da dinâmica. Diogo Almeida e Vilma, que também estavam no 'Paredão', optaram por Eva e Renata. Já a outra dupla que escapou da berlinda, Edilberto e Raissa, decidiram colocar João Pedro e João Gabriel.

Com a saída do casal, as irmãs deverão escolher entre "Pegar ou Guardar": ficar com o valor em dinheiro do rendimento da semana - R$ 30 mil - ou somar à quantia final do programa.



No entanto, se a dupla escolher ficar com o dinheiro, ela terá que impor uma consequência a vários brothers. A da semana é escolher quatro duplas para ficarem grudadas entre sim, até que o reality decida que é hora de liberar.



Assista