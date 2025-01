Diogo Almeida e Vilma discutem com Camilla e Thamiris - Reprodução de vídeo

Diogo Almeida e Vilma discutem com Camilla e ThamirisReprodução de vídeo

Publicado 21/01/2025 13:18

Rio - As duplas Diogo Almeida e Vilma e Camila e Thamiris discutiram após o primeiro "Sincerão", do "BBB 25", nesta segunda-feira (20). Tudo começou depois que o ator e a mãe deram a plaquinha "essa dupla esconde o jogo" para as irmãs durante a dinâmica. O artista apontou "falta de atenção, paciência e interesse" nelas em relação a eles quando as duas passaram a integrar o VIP.

Com o fim do "Sincerão", Diogo chamou Camila e Thamiris para conversar. "Não existe muro. Vocês ficaram chateados porque votamos em vocês. Vocês sabem que não existe muro", justificou a trancista. "Assim como vocês estão na Xepa ainda, a Arleane e o Marcelo também estão. E pergunta para eles se mudou alguma coisa. Falar que foi pro causa do VIP, desculpa, não cola", completou.

Thamiris, então, disse para Vilma. "Da mesma forma que não houve procura, como a senhora e Diogo diz que não tem do nosso lado, também não houve do lado dele, nem do lado da senhora... Tem pessoas que falam muito e tem pessoas que falo pouco. A gente interage de acordo com que interagem com a gente".

Irritada, ela disse que tudo se tratava de uma "hipocrisia". Diogo discordou: "Hipocrisia, não. Não fala de hipocrisia, não". Thamiris ressaltou: "Eu falo o que eu quiser. Acho muita hipocrisia no jogo ficar chateado quando a gente coloca uma escala de prioridade".

Sem paciência, Camilla decidiu deixar a conversa. "Gente, para mim, encerra aqui", declarou. Diogo começou a rir e debochou. "Que ótimo, Camilla! Muito bom!". Thamiris foi embora com a irmã.

Camilla aos prantos

Após a conversa, Camila desabafou sobre a briga com o ator e Vilma com outros participantes e foi às lágrimas. "Estou cansada de ter que ficar travando as paradas, porque para mim é isso aí. Falar que teve muro? A Arleane entrou junto com a gente, não houve muro nenhum entre mim e ela. É proximidade! Vai ficar se fazendo de maluco? Pode me botar onde quiser, mas usa a verdade. Não inventa, não", reclamou ela, que repercutiu a discussão com o ator em outros momentos.

Camilla conta de conversa com Diogo Almeida e Vilma depois do Sincerão desta segunda-feira #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/Gi6Id2ApSV — Big Brother Brasil (@bbb) January 21, 2025

Em conversa com Giovanna, Mateus e Vitória Strada, Camilla disse que o artista usou de má-fé. "Eu achei que ele usou de muita má-fé pra poder fazer isso. Gente, eu falo com ele toda hora", lamentou. Thamiris reforçou: "A gente não tem que ficar dando satisfação de nada. O que a gente não concorda é o ponto que ele usou. Não existe divisão de Xepa e VIP. A questão é que a gente nunca teve tanta intimidade", analisou.

'Extremamente arrogante'

Diogo também se manifestou sobre a briga em conversa com Arleane, Marcelo Prata, Maike Cruz, Gabriel Yoshimoto, João Pedro e João Gabriel Siqueira e Raissa e Edilberto Simões. Ele reforçou sua opinião sobre a mudança de comportamento das irmãs depois de irem para o VIP.

"A nossa troca era uma, depois que elas passaram para o VIP, se transformou em outra. Estava inacessível, enfim, tudo o que eu falei", disse ele, que criticou a postura das duas durante a discussão. "Extremamente arrogante, prepotente. Falou que a gente era hipócrita, falou um monte de coisa", completou.