Belo foi chamado de sogro por Maike Reprodução

Publicado 20/01/2025 20:31 | Atualizado 20/01/2025 20:47

Rio - Belo se pronunciou nesta segunda-feira (20) após ser citado em um bate-papo entre Maike e Giovanna Jacobina. O rapaz chamou o artista de sogro depois da veterinária afirmar que considera o ex-cunhado como um pai.

"Meu pai de sangue, eu não tenho muito contato com ele. Quando vim morar no Rio, com 10 anos, ele veio acho que três vezes só para me ver, e o Belo ficou sendo meu pai", disse Giovanna. "Belo que é seu pai? Então meu sogro vai ser o Belo? Sou apaixonado pelo Belo, hein", falou o representante comercial.