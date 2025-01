Camilla critica atitude de Vitória Strada - Reprodução Globoplay

Publicado 20/01/2025 08:56 | Atualizado 20/01/2025 09:01

Rio - Camilla criticou a atitude de Vitória Strada depois da primeira formação de paredão do "Big Brother Brasil", da TV Globo, na madrugada desta segunda-feira (20). Em uma conversa com sua irmã, Thamiris, na cozinha da casa, a carioca relatou que não gostou da reação da atriz após a prova 'Bate e Volta', e que suas atitudes podem acabar prejudicando Mateus.

"Eu particularmente, não gostei do que a Vitória fez aqui na sala. Não gostei. E eu já falei isso para ela várias vezes. Eu acho a Vitória muito soberba quando ela faz isso. Só que eu não vou falar isso para ela", declarou.

Em outro momento, no quarto do líder, Camilla afirmou que Vitória se coloca em primeiro lugar. "Eu só fico preocupada nessa história toda com o Mateus, porque o Mateus escuta mais do que a Vitória. A Vitória, quando ela quer uma parada, ela meio que coloca o dela em primeiro lugar. E ela vai acabar prejudicando o Mateus se ela fizer isso", relatou.

Thamiris concordou com a irmã, e declarou que a atriz incomoda em certas atitudes. "Eu entendo que a Vitória é uma pessoa, que por ser atriz, e ser mais espontânea, ela incomoda em certas coisas que ela faz", explicou.