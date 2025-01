Giovanna e Maike protagonizam momento carinhoso na piscina - TV Globo

Giovanna e Maike protagonizam momento carinhoso na piscinaTV Globo

Publicado 19/01/2025 15:45 | Atualizado 19/01/2025 15:46

Rio - O clima esquentou no "BBB 25"! Durante um dia ensolarado, os brothers aproveitaram a piscina para relaxar, mas quem chamou atenção foi Giovanna e Maike, que protagonizou mais um momento de aproximação.



fotogaleria

Tudo começou quando Maike pediu à médica veterinária que passasse protetor solar em suas costas. Giovanna atendeu ao pedido, enquanto o brother aproveitou para flertar: "Se eu ganhar outro Anjo, vou te levar [para o almoço]", declarou Maike, arrancando risos e olhares curiosos dos colegas.



Giovanna então perguntou se esse seria um convite para conhecer a família do paulista, que respondeu: "Lógico. Tenho que te apresentar para a família, não é?". A sister ainda terminou de passar o protetor no brother com um beijo nas costas.



Mais cedo, durante uma conversa com outros brothers, Giovanna revelou que não gostava de fumantes. Demonstrando interesse em agradá-la, Maike foi direto: "Por você eu paro de fumar."