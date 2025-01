Mateus - Reprodução de Vídeo

Publicado 18/01/2025 21:37

Rio - A proximidade da formação do paredão do "BBB 25" deixou Mateus preocupado. Neste sábado (18), o arquiteto e dupla de Vitória Strada abriu o coração com Maike, Eva e Renata sobre o risco de enfrentar a primeira berlinda da temporada e acabou chorando.

"É bizarro. Quando você sente que o seu está na reta, você valoriza muito mais tudo, entendeu? Como a gente não ganhou nada e tomou alvo, a gente fica sentindo que o seu tá na reta, natural", desabafou.

"Vocês sentem também que quando vocês conversam com a dupla de vocês, mas, às vezes, vocês sentem que não estão alinhados direito? [...] Não sei se é porque eu tô surtado e ela também, e a gente está surtando, por isso a gente tá batendo pino um com o outro".