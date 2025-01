Daniele Hypolito associa 'Castigo do Monstro' a traumas do passado - TV Globo

Rio - Daniele Hypolito, de 40 anos, aproveitou um momento no Big Brother Brasil 25 para desabafar sobre as dificuldades enfrentadas na vida e as lembranças que o Castigo do Monstro trouxe à tona. Ao lado do irmão, Diego Hypolito, de 38 anos, ela recebeu a punição após Maike e Gabriel vencerem a Prova do Anjo neste sábado (18).

Durante uma conversa com outros participantes, a ex-ginasta compartilhou experiências marcantes, revelando episódios de perseguição e humilhação. "Gente, eu já passei por várias coisas. De uma pessoa pegar a água da privada em um copo e me dar para beber. E depois disso, eu não liguei e continuei falando com ela. Eu não guardo raiva de ninguém. Acho que ela nem deve lembrar da história".



Daniele também comentou sobre sua personalidade, destacando que não mudará quem é para agradar os colegas de confinamento. "Pode soar falso para quem quiser aqui dentro, eu sou isso. Eu não vou deixar de falar com ninguém. Quer acreditar? Acredita. Quer me achar 'Pinóquio'? Ache", disse, referindo-se ao emoji que recebeu no Queridômetro.



Sobre o Castigo do Monstro, Daniele afirmou que já esperava ser escolhida. "Só tem três anos que eu não sou atleta profissional. Então, às vezes o castigo me remete a coisas que eu passei na ginástica. Só que assim, Gabriel, quando vocês ganharam, eu já sabia que a gente ia para o Castigo. Eu só não falo nada... O que eu não quero, e eu vou seguir até o final, é: eu posso receber o que for... Eu vou respirar e só depois eu vou falar com as pessoas", explicou.



A ginasta também acredita que ela e Diego estão sendo isolados pelos outros participantes. "A gente vê o que está se desenhando. E está tudo bem. A gente vê que ninguém chama a gente se a gente não vai atrás. Temos quase certeza que estaremos no paredão".



Daniele ainda lamentou a falta de interesse dos colegas em conhecê-los melhor. "A gente senta, a gente conversa… só que ninguém chama a gente para conversar, a gente que vai atrás. Ninguém se interessou em conhecer nossa história real… Ontem na festa eu percebi que o único que me chamou para fazer a cabine dourada foi o Diogo, o único!".