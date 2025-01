Diego Hypolito - TV Globo

Rio - Diego Hypolito, que está confinado no "Big Brother Brasil 25", compartilhou com os brothers momentos delicados de sua vida. Durante uma conversa, ele relembrou o período em que enfrentou uma depressão e precisou ser internado em uma clínica psiquiátrica.



O ginasta revelou que desenvolveu uma fobia intensa de lugares fechados, como shoppings e aviões, o que impactou profundamente sua rotina e carreira. "Quando eu entrava em um shopping e não via a porta, eu saia correndo. Eu fiquei 2 anos sem andar de avião", disse ele, acrescentando que na época viajava apenas de ônibus.



O relato foi ainda mais profundo quando Diego descreveu uma crise que enfrentou dentro do próprio carro. "Não conseguia mais viver", desabafou, destacando que a situação foi um ponto de virada para buscar ajuda.



Segundo o ginasta, sua mãe foi uma peça fundamental nesse processo. Ao perceber mudanças significativas em seu comportamento, ela tomou a decisão de levá-lo para uma clínica psiquiátrica. "Fui internado imediatamente", relembrou.



Diego também destacou o papel do apoio familiar e do Comitê Olímpico durante esse período desafiador. Atualmente, ele continua o tratamento com acompanhamento psiquiátrico e psicológico.