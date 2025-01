Aline e Vinícius vencem a primeira Prova do Líder do 'BBB' - Reprodução Globoplay

Publicado 17/01/2025 07:57 | Atualizado 17/01/2025 08:24

Rio - Aline e Vinícius venceram a primeira 'Prova do Líder', do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, na noite de quinta-feira (16). A dupla baiana levou a melhor contra Camilla e Thamiris, em uma dinâmica que exigiu sorte, agilidade e raciocínio, e escolheu Edilberto e Raissa, pai e filha, para o paredão.

Na dinâmica, foi feito um sorteio entre os vencedores e Aline foi premiada com um apartamento no valor de R$ 260 mil. O apresentador Thiago Oliveira declarou que cada participante tem o direito a um aposento por temporada. "Da próxima vez que essa mesma dupla ganhar a liderança, a outra pessoa da dupla vai ganhar diretamente o apartamento, sem sorteio", avisou.

Os líderes da semana também puderam eleger quem faria parte do 'VIP', e incluíram a duplas Camilla e Thamiris, Joselma e Guilherme, e Renata e Eva.

Aline e Vinícius terão que colocar mais três duplas, nesta sexta-feira (17), para uma segunda indicação. No sábado (18), acontece a primeira prova do anjo da temporada, e no domingo (19), será formado o primeiro paredão triplo com direito a contragolpe e prova 'Bate e Volta'.

Aline Patriarca, integrante do grupo Pipoca do "BBB 25", tem 32 anos, natural de Salvador, Bahia, é policial militar em estágio probatório e influenciadora digital. Sua dupla, Vinícius Nascimento, tem 28 anos e também faz parte do grupo Pipoca. Natural de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia, ele é formado em arquitetura e atualmente trabalha como promotor de eventos e artista plástico, migrando para a área de cenografia.







