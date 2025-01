Gracyanne Barbosa comenta sobre casamento com Belo - Reprodução Globoplay

Gracyanne Barbosa comenta sobre casamento com Belo Reprodução Globoplay

Publicado 16/01/2025 17:38 | Atualizado 16/01/2025 17:45

Rio - Gracyanne Barbosa surpreendeu os participantes do Big Brother Brasil 25 ao falar abertamente sobre o término de seu casamento de 16 anos com Belo. Durante uma conversa na academia com Daniele Hypolito, a influenciadora explicou os motivos que levaram ao fim do relacionamento.



fotogaleria

Enquanto conversava, Gracyanne detalhou como a rotina os afastou emocionalmente, mesmo vivendo na mesma casa. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim… Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: ‘Você tem que me ver’. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado". "A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo, tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. Nós deixamos de partilhar a vida um com o outro. A gente se distanciou aí, como parceiro”, contou Gracyanne.Enquanto conversava, Gracyanne detalhou como a rotina os afastou emocionalmente, mesmo vivendo na mesma casa. "A gente estava na mesma casa, se amava, mas não dividia mais a vida. E eu percebi isso, mas assim… Sou muito orgulhosa, em vez de sentar com ele e falar: ‘Você tem que me ver’. Acho que errei muito também nesse sentido, me arrependo muito. A gente separou, mas tinha amor. Tem amor, pelo menos do meu lado".

A influenciadora destacou a ausência de diálogo como um fator decisivo para o término. "A gente foi deixando e não teve essa maturidade de se acertar. A gente foi deixando até virar uma loucura e cada um foi pra um canto, ele ficou com uma pessoa, eu fiquei com outra, aí a gente foi se magoando por causa de fofoca. E ainda assim a gente não sentou pra conversar".

Belo reage à música de Gracyanne no reality

Além das declarações, um momento descontraído no BBB 25 também chamou atenção de Belo. Após o Show de Quarta com Anitta, Gracyanne liderou os confinados em um coro de "Derê", hit do cantor. Durante a apresentação improvisada, a influenciadora gritou o nome de Belo junto com os participantes.

O cantor, atento ao que acontece no reality, compartilhou o momento em suas redes sociais, demonstrando que acompanha a participação de sua ex-esposa no programa.