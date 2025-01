Gracyanne Barbosa - Reprodução de vídeo

Publicado 16/01/2025 08:35 | Atualizado 16/01/2025 08:35

Rio - Confinada no "BBB 25", Gracyanne Barbosa se divertiu com os outros participantes do reality show, na madrugada desta quinta-feira (16), e cantou uma música do ex-marido, o cantor Belo, durante um momento descontraído com os brothers. O artista, inclusive, compartilhou o vídeo do momento em suas redes sociais.

Animados, os competidores soltaram a voz na cozinha. Foi então que eles pediram para a musa fitness entoar uma canção. Ela optou por "Derê", de Belo, e empolgou os colegas. Gracyanne, inclusive, gritou o nome do cantor em um momento do hit.

PUXARAM UM BELO PRA GRACYANNE KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK DERÊ DERÊ ALÔ @BeatrizRBrasil! #BBB25 pic.twitter.com/X5uBgR3Ecp — nico no #BBB25 (@niconatv) January 16, 2025

Nas redes sociais, Belo mostrou que está dando 'uma espiadinha' no programa e compartilhou o vídeo do momento. O artista reagiu usando emojis de 'apaixonado', 'emocionado' e 'chorando de rir'.