Gracyanne Barbosa se incomoda com comentário de Marcelo no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 15/01/2025 17:08 | Atualizado 15/01/2025 17:10

Rio - Gracyanne Barbosa desabafou com a irmã Giovanna, nesta quarta-feira (15), após Arleane apertar o bumbum dela, na terça-feira (14), e sugerir que o marido, Marcelo, fizesse o mesmo, o que não foi permitido pela musa fitness.

"Ela pegou e falou: 'Pode pegar, amor'. Eu falei: 'Só ela'"... Ele me elogiou de fato, falou, 'Brasil, pode contratar e tal'. Mas como ele veio pegar na minha bunda, eu fiquei, p., ele (Marcelo) está me vendendo com um pedaço de carne ou está me vendendo porque admira o meu trabalho? Porque eu achei um pouco invasivo. Por isso dei o coração quebrado", explicou.

Ela ainda comentou que os homens têm que ter mais cuidado. "Ela (Arleane) brincar, Vitória brincar, beleza, a gente adora, mas homem não, gente. Pode até não ter tido maldade, mas não", finalizou.

"O 'posso pegar na sua bunda?', isso não me incomoda, mas depois ela chamou: 'Pode pegar, amor'. Aí ele veio! Eu falei: 'Não, só ela'", contou Gracy. "Meio sem-noção", comentou a irmã dela.

Gracyanne conta para sua irmã como foi a situação com Marcelo, após Arleane chamá-lo para apertar a bunda dela: “Achei invasivo” #BBB25 pic.twitter.com/EbQbl2Pea7 — Portal Realitys (@portalrealitys1) January 15, 2025



Giovanna ainda relembrou que achou estranho Marcelo ter errado o seu nome e chamado de Viviane Araujo, que também é ex-mulher de Belo.

"Errar dentro da casa? Eu não sei se ele fez proposital. Eu corrigi ele. Ele disse: 'Ela vende lá naquele site adulto, minha mulher quase deixou eu assinar'. Por isso que eu fiquei assim... Eu não sei se o assunto foi meio invasivo", disse a veterinária.