Mauro Machado, o Painitto, de 60 anos, e Anitta - Reprodução / Instagram

Mauro Machado, o Painitto, de 60 anos, e AnittaReprodução / Instagram

Publicado 15/01/2025 13:21

O "Show da Quarta" chegou para adicionar uma nova dinâmica ao Big Brother Brasil 25. A atração promete trazer também para a festa artistas acompanhados de pessoas com quem têm fortes conexões familiares ou de amizade. E para a estreia desta dinâmica, a cantora Anitta vai se apresentar no palco do programa com o pai, Mauro Machado, mais conhecido como Painitto.