Daniele Hypolito admite desejo de ter filhos Reprodução/Globoplay

Publicado 14/01/2025 21:31

Rio - Daniele Hypolito conversou com Vitória Strada nesta terça-feira (14) na cozinha VIP do "BBB 25" e revelou a vontade de ter filhos. A ex-ginasta é casada há sete anos com o professor de dança Fábio Castro.

fotogaleria "Eu quero ter um casal. Eu sei que a probabilidade do meu filho ou minha filha nascer rodopiando é grande. Mãe ginasta e pai dançarino", disse.

"Eu já tenho que ir preparando a cabeça do pai. A gente tem dois caminhos, ou ela vai para a dança ou ela vai para a ginástica. Mas acho que vai acabar indo para a ginástica, por conta da história da mãe e do tio", completou Daniele.