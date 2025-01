Aline Patriarca - reprodução Instagram

Publicado 14/01/2025 16:00

Rio - A policial Aline Patriarca, participante do BBB25, conquistou a marca de 500 mil seguidores em suas redes sociais. O marco foi confirmado nesta terça-feira (14) pelo perfil oficial da sister, que celebrou a conquista com uma mensagem especial aos fãs.



"Viaje não, viu Bê? Somos 500k acompanhando a nossa Aline furacão! Muito obrigada", destacou a equipe de Aline em uma publicação.



Desde que seu nome foi divulgado como uma das participantes da edição, Aline Patriarca vem conquistando apoio entre os telespectadores do programa. A crescente popularidade reflete sua conexão com o público, garantindo destaque entre os participantes do grupo Pipoca.



Apesar do feito, a liderança em número de seguidores entre todos os participantes do BBB25 pertence à musa fitness Gracyanne Barbosa. Ela já soma mais de 11,9 milhões de seguidores, consolidando-se como a figura mais influente desta edição nas redes sociais.