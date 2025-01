Renata e Eva vencem primeira prova de resistência do BBB 25 - Reprodução / X

Renata e Eva vencem primeira prova de resistência do BBB 25Reprodução / X

Publicado 14/01/2025 08:03

Rio - Renata e Eva foram as vencedoras da primeira prova de resistência do "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, que iniciou na noite desta segunda-feira (13). Após pouco mais de seis horas, a dupla foi a última a deixar a dinâmica e garantiu imunidade no paredão, além de R$ 10 mil em compras para cada.

fotogaleria

Quando o resultado foi anunciado, as duas vibraram e se abraçaram. "A 'pobi' toda amarelada", brincou Renata, entre gritinhos e pulos de alegria. Elas também cumprimentaram Aline e Vinícius, a última dupla eliminada da prova. Quando o resultado foi anunciado, as duas vibraram e se abraçaram. "A 'pobi' toda amarelada", brincou Renata, entre gritinhos e pulos de alegria. Elas também cumprimentaram Aline e Vinícius, a última dupla eliminada da prova.

A primeira que deixou a disputa foi Camilla e Thamiris. Depois, cinco duplas saíram quase ao mesmo tempo: Daniele Hypolito e Diego Hypolito; João Pedro e João Gabriel; Gabriel e Maike; Arleane e Marcelo; e Gracyanne Barbosa e Giovanna. Diogo Almeida e Vilma, Edilberto e Raissa, além de Vitória Strada e Mateus, também deixaram a prova de resistência.

Durante a dinâmica, os jogadores ficaram posicionados em cada lado da raia, mantendo um cabo esticado fazendo o aperto de mãos debaixo da barra de sustentação. Quando símbolo do aperto de mãos ou o cabo encostava nas argolas, uma luz vermelha acedia e a dupla era eliminada. Os que não desistiram, saíram da prova nessa etapa.



Além disso, uma campainha era acionada e o responsável pelo envio deveria pegar uma caixa e passar pelo vão para o entregador, que precisava levar a caixa até o tempo determinado. Se o prazo não fosse cumprido até eles voltarem para a posição inicial, os dois eram eliminados. A última dupla que terminasse ganhava uma consequência.

Assista