Rio - A expectativa está no ar para o anúncio oficial da última dupla que garantirá uma vaga no confinamento do "Big Brother Brasil 25". O reality show da Globo estreia nesta segunda-feira (13) , logo após a novela Mania de Você. Durante o programa ao vivo, o público finalmente descobrirá quem entrará na casa mais vigiada do Brasil.

Até o momento, a dupla formada por genro e sogra, Guilherme e Joselma, lidera a votação com 53,45% dos votos, segundo a enquete parcial do DIA eles são os grandes favoritos para integrar o elenco do reality.



Nicole e Paula, mãe e filha, ficaram com 29,16%. E Joseane e Cléber, mãe e filho, aparecem com apenas 17,39% dos votos.



Conheça as duplas



Joseane e Cléber - mãe e filho: De Jequié e moradores de Salvador, na Bahia, Joseane e Cléber são mãe e filho. Ele tem 24 anos e é professor de Geografia. Ela tem 41 e é técnica de enfermagem, prestando serviço de home care. Mãe e filho são comprometidos: ela é casada e ele namora. Por ser muito jovem quando Cléber nasceu, Joseane afirma que eles têm uma relação muito parecida com a de irmãos, que brigam e se escutam na mesma medida. “Nós dois somos fogo espoleta. Nunca vi duas pessoas se parecerem tanto”, completa ela justificando a formação da dupla, enquanto Cléber tem a mãe como “a tampa de sua panela” e sua melhor conexão.



Paula e Nicole - mãe e filha: Mãe e filha, Paula e Nicole vivem em São José dos Campos, em São Paulo. Paula tem 48 anos, trabalha como assessora na Prefeitura e é agente de viagens. Ela está solteira, assim como Nicole, de 28, que é estudante de Direito. "Decidi nos inscrever no BBB porque ela já tinha se inscrito em 2002, na época, por fita VHS. Quando anunciaram que era em dupla, olhei para minha mãe e falei: é a nossa hora", descreve Nicole.



Joselma e Guilherme - sogra e genro: Pernambucanos de Olinda, a dona de casa Joselma, de 54 anos, e o fisioterapeuta Guilherme, de 27, são sogra e genro há seis anos. Ela o trata como um filho. A simpatia pelo marido da filha foi instantânea e a cumplicidade e o respeito entre eles vêm desde que se conheceram. “Eu digo que com a filha dela foi amor à primeira vista, mas, com Joselma, foi conexão à primeira vista. Acho que ela sabe mais coisas da minha vida que qualq