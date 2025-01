Mulher Melão e Gracyanne Barbosa - reprodução Instagram

Publicado 13/01/2025 14:52 | Atualizado 13/01/2025 14:57

Rio - A amizade entre Mulher Melão e Gracyanne Barbosa continua firme, e a admiração de uma pela outra se reflete no apoio declarado de Mulher Melão à participação de Gracyanne no Big Brother Brasil.



Em uma declaração para O DIA, Mulher Melão não poupou elogios à amiga, destacando as qualidades que, segundo ela, farão Gracyanne se destacar no programa. "A Gracy é uma mulher incrível, e dona de uma energia que contagia todo mundo ao redor. Tenho certeza de que o Brasil vai se apaixonar por ela assim como eu já sou. Estarei aqui torcendo muito e vibrando por cada conquista dela no BBB. É minha favorita, acho que tem tudo para ir bem no programa!!", afirmou.As duas personalidades já possuem uma relação de amizade sólida, e Mulher Melão se diz entusiasmada com a chance de Gracyanne mostrar sua personalidade no reality show. Com expectativas altas para a performance de Gracyanne no programa, ela expressou confiança de que a participante tem o potencial necessário para se destacar na competição.Gracyanne Barbosa é uma das apostas para a próxima edição do Big Brother Brasil, e o apoio de Mulher Melão é um reflexo do laço de amizade que elas construíram ao longo dos anos. A torcida de sua amiga mais próxima certamente será um dos pontos de apoio para a influenciadora durante a sua jornada no programa.