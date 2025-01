Genro e sogra, Guilherme e Joselma formam a terceira dupla para tentar a última vaga do reality - Reprodução Globoplay

Genro e sogra, Guilherme e Joselma formam a terceira dupla para tentar a última vaga do reality Reprodução Globoplay

Publicado 10/01/2025 12:11 | Atualizado 10/01/2025 12:16

Rio - A terceira dupla para disputar a última vaga no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo, foi anunciada na manhã desta sexta-feira (10), pela apresentadora Ana Maria Braga, ao vivo, no programa "Mais Você". Guilherme, de 27 anos, e Joselma, de 43, são genro e sogra, de Olinda, em Pernambuco.

fotogaleria

"Tem aquela história de que genro e sogra não de dão bem, todo mundo acha isso. Mas, com a filha dela foi amor a primeira vista e com ela foi conexão a primeira vista. E a gente já começou uma relação de amizade, cumplicidade, de respeito e brincadeiras", contou Guilherme.

"Ele tem um coração muito humilde, é amoroso com as pessoas. Todo domingo tá na minha casa, todos os dias, tá sempre lá em casa. Ele cuida, ele se preocupa com a família toda. Tudo ele faz por mim, pela família, pela mãe dele. Por isso que foi amor a primeira vista, essa conexão entre os dois", disse Joselma.

Ana Maria Braga apresentou ao público três novas duplas que disputam uma vaga através de uma votação aberta, que caberá aos telespectadores escolher uma delas para ocupar a 12ª vaga na edição. O resultado será revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira, dia 13.