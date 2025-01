Imagem das áreas da piscina, varanda e academia - Divulgação / TV Globo

Publicado 10/01/2025 11:14

Os fãs do Big Brother Brasil já puderam dar uma espiadinha na casa mais vigiada do Brasil, que teve inspirações em novelas antigas da TV Globo. Imagens dos cômodos que receberão os brothers e sisters a partir de 13 de janeiro foram divulgadas durante o Big Day, uma maratona com as divulgações dos participantes que aconteceu nesta quinta-feira (9), durante a programação da emissora.

A decoração da área externa possui base em histórias de regiões praianas, pantaneiras e movimentos urbanos, segundo o "Gshow". A academia foi inspirada na primeira temporada do seriado "Malhação", transmitido em 1995.

De acordo com o site, o mural próximo da saída da casa foi baseado em novelas que se passaram em São Paulo, com referências a atrações turísticas como o bairro da Liberdade, o MASP e o Monumento às Bandeiras.

O interior da casa foi decorado com influências de produções com temas orientais da TV Globo e cores como turquesa e dourado. O sofá que acomodará os participantes do programa durante os momentos ao vivo tem almofadas com detalhes indianos.

Um dos quartos fez homenagens a novelas históricas do canal, como "Estúpido Cupido" (1976-1977), "Anos Rebeldes" (1992), "Ciranda de Pedra" (2008) e "Bambolê" (1987-1988), enquanto o outro possui referências aos anos 1950. O confessionário é feito com telões de led, simulando um estúdio televisivo.