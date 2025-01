Isabelle Nogueira declara torcida a dupla amazonense - Reprodução Instagram

Isabelle Nogueira declara torcida a dupla amazonense Reprodução Instagram

Publicado 10/01/2025 13:17

Rio - Isabelle Nogueira declarou torcida para a dupla amazonense no "Big Brother Brasil 25", da TV Globo. A ex-BBB anunciou, pelo Instagram Stories, nesta quinta-feira (9), que irá dar apoio ao casal Arleane e Marcelo, que estão no grupo 'Pipoca' no reality show, que pela primeira vez, será disputado em duplas, e aproveitou para elogiar a influenciadora.

fotogaleria

"Gente, a Arleane está no Big Brother, meu Deus. Que maravilha! Ela é maravilhosa. Tenho certeza absoluta que vocês vão se apaixonar muito por ela. É claro, já fica aqui minha torcida, porque ela também é uma mulher genuinamente amazonense, esse ano foi em dupla e ela entrou com o marido dela, o Marcelo. Eu tenho certeza que eles vão impactar muito o coração desse Brasilzão. E será muito lindo terá mais um e uma amazonense, marcando a história desse programa. Que alegria, sério", disse ela.

A dupla:

Casados há 11 anos, os dois se conheceram durante a apresentação de uma escola de samba, enquanto ele assistia e ela sambava à frente da bateria. Formada em Estética e Cosmética, Arlene, de 34 anos, atua como influenciadora em Manaus, no Amazonas, onde mora com o marido. Marcelo, de 38, é servidor público e atua como engenheiro da segurança do trabalho.