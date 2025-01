Joseane e Cleber disputam vaga no 'BBB 25' - Reprodução/Globo

Publicado 10/01/2025 11:10

Rio - A primeira dupla que disputa a última vaga no "Big Brother Brasil 25" foi anunciada na manhã desta sexta-feira (10) por Ana Maria Braga, ao vivo no "Mais Você". De Jequié e moradores de Salvador, na Bahia, Joseane, de 41 anos e Cleber, de 24, são mãe e filho.

"Minha mãe é a tampa da minha panela. Somos muito intensos", comenta Cleber, que é professor de Geografia, pós-graduando na área. Ele ainda diz que pode entrar em conflito com a mãe, caso entre no programa. "Querendo ou não, tem esse controle de mãe, ela vai querer me controlar durante o jogo e aí a gente vai entrar em discordância.

Joseane é do tipo que gosta de uma fofoquinha. No programa, ela também declarou que é uma mãe leoa. "A gente que é mãe, tem que ser amiga dos nossos filhos", afirmou.

Ana Maria Braga apresenta ao público três novas duplas que disputam uma vaga através de uma votação será aberta e caberá ao público escolher uma delas para ocupar a 12ª vaga na edição. O resultado será revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira, dia 13.

O Big Day divulgou as 11 duplas já confirmadas ao logo da programação de quinta-feira (9). O "BBB 25" abre mais uma vaga. O "BBB 25" tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado. O programa tem previsão de estreia em 13 de janeiro.