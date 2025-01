Paula e Nicole disputam última vaga no BBB 25 - Reprodução/Globo

Paula e Nicole disputam última vaga no BBB 25Reprodução/Globo

Publicado 10/01/2025 11:40 | Atualizado 10/01/2025 12:31

Rio - Ana Maria Braga anunciou no "Mais Você" desta sexta-feira (10) a segunda dupla que disputa a última vaga para o "BBB 25", da TV Globo, que estreia na segunda-feira (13). Paula, 48 anos, e Nicole, 28, são mãe e filha, de São José dos Campos, São Paulo.

Nicole é estudante de Direito e Paula é assessora na Prefeitura da cidade. "Sou uma pessoa muito determinada, gosto de viver o hoje", disse a mãe. "Sou uma pessoa super gente boa, mas não pisa no meu calo. Minha mãe diz que eu sou muito chata, que sou inflexível", entregou a jovem.

Nicole disse ainda que ela e a mãe costumam entrar em conflitos por divergência de opiniões e devem brigar no confinamento, caso entrem no programa. As duas também estão solteiras e não descartam se envolver com alguém, caso entrem na casa. "A Nicole é ciumenta", disse Paula. "Na casa vão ter outras pessoas para eu conversar", explicou Nicole.

A jovem avaliou a possível entrada com a mãe no reality show. "O lado bom é a parceria, a gente estará junta nas provas. E o ponto fraco será a convivência e a gente entrar em conflito na hora". "Eu vou seguir para cima para tirar satisfação se alguém falar mal dela", admite Paula.

Ana Maria Braga apresentou ao público três novas duplas que disputam uma vaga através de uma votação será aberta e caberá ao público escolher uma delas para ocupar a 12ª vaga na edição. O resultado será revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira, dia 13.

O Big Day divulgou as 11 duplas já confirmadas ao logo da programação de quinta-feira (9). O ‘BBB 25’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.