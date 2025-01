Diego Alemão - TV Globo

Diego AlemãoTV Globo

Publicado 11/01/2025 16:47

Rio - Diego Alemão, vencedor do BBB 7 com 91% dos votos, relembrou sua história no reality show durante o último episódio de BBB: O Documentário. Em um depoimento sincero, ele comentou como seu envolvimento com Fani Pacheco e Íris Stefanelli influenciou sua experiência no programa.



fotogaleria

"Eu era um garoto, eu tinha 24 anos de idade. Entrei no BBB e vi aquelas mulheres maravilhosas. Nossa, eu me perdi completamente ali. Esqueci do jogo, do dinheiro, e não sabia nem para onde atirar", disse Alemão.



O campeão também relembrou como o triângulo amoroso o colocou em evidência dentro da casa. "Todo mundo tinha um casal e eu estava ganhando mais atenção porque eu tinha um trisal", destacou.

"Eu era um garoto, eu tinha 24 anos de idade. Entrei no BBB e vi aquelas mulheres maravilhosas. Nossa, eu me perdi completamente ali. Esqueci do jogo, do dinheiro, e não sabia nem para onde atirar", disse Alemão.O campeão também relembrou como o triângulo amoroso o colocou em evidência dentro da casa. "Todo mundo tinha um casal e eu estava ganhando mais atenção porque eu tinha um trisal", destacou.

A interação com Fani e Íris não apenas chamou atenção do público, mas também despertou críticas e atritos entre os participantes. Isso levou Diego Alemão a se tornar um alvo frequente nas formações de Paredão. "Tudo que eu fiz foi espontâneo. E quando eu fui agressivo, eu revidei. E foi ali que eu comecei a ser indicado para Paredão atrás de Paredão", explicou o ex-brother.





Vitória com aprovação recorde

O isolamento que Diego enfrentou na reta final do reality se transformou em uma estratégia vencedora. "Chegou um momento que eu fiquei isolado e acabei sendo adotado por um país. Saí com 91% de aprovação e ganhei R$1 milhão porque o público decidiu", concluiu.